Trading online, svaniti quasi centomila euro

di Antonella MarchionniIn meno di sei mesi aveva investito 100mila euro nel trading online. La piattaforma web di compravendita di strumenti finanziari ha però chiuso i battenti all’improvviso e lei è rimasta con un pugno di mosche, pari a poco più di un decimo di quello che c’era nel suo "salvadanaio". E’ la disavventura finanziaria capitata a una 57enne residente a Mondavio. La donna si è rivolta al tribunale civile di Pesaro che le ha dato ragione dichiarando nullo il contratto e condannando l’intermediario finanziario a restituirle, fino all’ultimo centesimo, gli 87.097,77 mancanti all’appello, oltre agli interessi. Il tribunale di Pesaro, infatti, ha dichiarato la nullità del contratto-quadro di intermediazione finanziaria stipulato con la società e anche degli ordini di investimento eseguiti in esecuzione del contratto.

La società greca si era difesa dicendo che la 57enne aveva regolarmente sottoscritto con firma digitale "leggera" (in gergo si chiama "point and click") il contratto e quindi sarebbe stata correttamente informata di tutte le condizioni. Ma il tribunale ha detto no, e ora la società dovrà ridarle tutto. Ovvero le somme investite tra il 19 novembre del 2020 e il 4 giugno del 2021. Si trattava di 100mila euro tondi tondi, come è risultato dalle contabili dei bonifici effettuati e dalle comunicazioni mail che dimostrano i pagamenti.

La 57enne il 15 novembre del 2021 aveva ricevuto una comunicazione mail da parte della società greca con cui veniva informata dell’imminente chiusura, a partire dal 15 dicembre 2021, della piattaforma web "fortissimo.com" sulla quale aveva sempre operato. Veniva comunicata tuttavia la possibilità per i clienti investitori di trasferire il proprio portafoglio e il relativo conto di trading su un’altra piattaforma, denominata "tradocenter.com", di proprietà della società cipriota FF Simple Invest. La comunicazione menzionava la possibilità per i clienti di poter continuare a gestire "normalmente" il proprio conto di trading nel periodo tra il 15 novembre 2021 e il 15 dicembre 2021 mediante accesso alla piattaforma originaria. La signora, però, non riusciva più ad accedere al proprio conto perché, secondo quanto ha riferito, la piattaforma consentiva soltanto di cliccare su un link in inglese per accedere alla nuova piattaforma "tradocenter.com". Una stranezza che l’ha subito messa in allarme visto che, senza alcuna autorizzazione e senza aver firmato alcun contratto, il suo conto trading era stato trasferito a sua insaputa alla nuova piattaforma. E quindi ha deciso di tirarsi indietro e, il 9 dicembre 2021, con una mail inviata all’operatore della società, ha ribadito la propria volontà di "ritirare tutto il suo patrimonio". A fronte di questa richiesta di rimborso, la società FF Simple Invest le ha restituito 12.902,23 euro.