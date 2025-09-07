Trafugati otto pluviali in rame dal camposanto

Hanno rubato 8 pluviali in rame dal camposanto in pieno giorno. E’ un furto odioso e, per il lasso temporale in cui è stato commesso, anche incredibile, quello consumatosi nel cimitero di San Costanzo. Dove una banda di ignoti ha staccato e portato via 4 discendenti del sistema di raccolta e scarico a terra dell’acqua piovana nella parte più vecchia della struttura e altri 4 nel settore più recente, nello specifico dalle edicole funerarie private che sono state date in concessione alle famiglie.

Secondo la denuncia effettuata dal sindaco Domenico Carbone ai carabinieri, il furto si sarebbe consumato nella giornata di mercoledì 3 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 10 alle 17. Ed è molto probabile che questo arco temporale possa essere ristretto ancora, poiché il custode del cimitero stacca alle 12,30 e non avrebbe notato niente di strano.

E’ vero che le azioni criminose sono avvenute in alcune delle zone più nascoste del cimitero, fatto sta che né il custode, né nessun altro (le persone che fanno visita ai propri defunti) si è accorto di nulla. E va detto che, al momento, sembra che nessuna delle diverse videocamere di sorveglianza dislocate lungo il territorio comunale abbia rilevato passaggi ‘strani’. Non sono, presenti, però, ‘occhi tecnologici’ né all’interno della struttura cimiteriale, né nei relativi parcheggi.

Quindi, la situazione, in mano per le indagini ai carabinieri della locale stazione di San Costanzo, guidata dal luogotenente carica speciale Antonio Meduri, è ancora in evoluzione. Ed è ancora da quantificare il danno cagionato al Comune, che sicuramente risulterà di diverse migliaia di euro, sia per il valore del rame sottratto, sia per la manodopera che sarà necessaria per ripristinare una situazione di normalità. Sul valore del rame staccato e portato via dal cimitero, va detto che dovrebbe trattarsi di una quantità variabile dai 7 ai 10 chilogrammi.

Considerato che sul mercato questo materiale può andare dai 10 ai 20 euro al chilo, si parla di una cifra compresa tra i 700 e i 2.000 euro. Non certo una somma che cambia la vita, ma per i ‘professionisti’ del settore non si tratta di un bottino isolato o da trascurare. Da parte sua il sindaco Carbone ha espresso ai militari l’auspicio che i responsabili possano essere assicurati nel più breve tempo possibile alla giustizia e, possibilmente, il ‘bottino’ di rame recuperato.

Sandro Franceschetti