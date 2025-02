Tranciano cavo per fare i lavori: un mese senza linea

Dopo un mese di telefoni muti e internet fuori uso, dopo numerose segnalazioni ai gestori (Telecom e Vodafone) e al proprietario dell’infrastruttura (Fibercoop), sollecitati anche dal Comune, finalmente nella tarda mattina di ieri la linea (foto) è stata ripristinata per sette famiglie di via Fanella. In totale una quindicina di persone che dopo giorni di ‘isolamento’ da ieri pomeriggio si sono potute ricollegare ad internet ed hanno ripreso ad usare i telefoni: un mese di attesa, ma poco più di un’ora per risolvere il problema causato dalla rottura di un cavo interrato durante i sondaggi per l’avvio dei lavori al campo da calcio Carissimi.

Non solo è stato aggiustato il cavo Telecom accidentalmente tranciato durante dei lavori di cantiere, ma Fibercoop "sta intervenendo – assicura l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari – anche per risolvere altri guasti nella città". L’intraprendenza dei cittadini, che hanno continuato ad sollecitare l’intervento di riparazione, e il supporto del Comune hanno permesso alle famiglie di via Fanella, interessate dal guasto, di vedere finalmente risolto il loro problema. "Tra quelle 7 famiglie ci sono persone anziane – commenta uno di loro – che non possono rimanere senza telefono, così come diverse persone hanno bisogno del collegamento internet per lavorare".