Trasarti saluta Fano: "Grazie di avermi salvato". Il vescovo lascia dopo 16 anni

Fano, 3 luglio 2023 – "Grazie, spero di esserne degno". Poche parole che hanno scatenato applausi fragorosi e commozione profonda ieri in Duomo, per il saluto del vescovo Armando Trasarti che ha concelebrato una lunga messa di ringraziamento per il suo episcopato accanto all’arcivescovo di Pesaro e al vescovo emerito Tonucci. Accanto aveva tutti i parroci della Diocesi e i rappresentanti della Chiesa Ortodossa e Ucraina mentre di fronte a lui c’era tanta gente comune ma anche il prefetto Emanuela Saverio Greco, sindaci, autorità e tanti giornalisti. Molti i fedeli che non hanno trovato posto.

Al vicario don Francesco Pierpaoli è stato affidato il compito di portare subito il saluto dei parroci: "Sei stato tu a tenere unita la nostra diocesi. Hai sempre parlato con franchezza a tutti e sei sempre stato accanto agli invisibili. Ci lasci il desiderio di una Chiesa aperta a tutti. Non sei passato invano". "Vorrei salutare la mia quinta Cattedrale - ha detto Trasarti riferendosi al carcere di Fossombrone - e Casa Serena: queste persone sono perle perché mi hanno aiutato a non lamentarmi".

Poi il suo è stato "un pensiero di grazie" che non ha tralasciato nessun aspetto di 16 anni di episcopato. "Se sono vivo è perché la Sanità di Fano e Pesaro - ha sottolineato Trasarti - mi ha salvato la vita almeno 4 volte. Un grazie particolarissimo va al popolo di Dio, credente e non, che vive in questo meraviglioso territorio: laborioso, generoso, accogliente e ricco di associazionismo. Un grazie diffuso a tutto il clero che ha tenuto in tempi di difficoltà. Cito don Luca non perché sia migliore di voi, ma perché gli sono grato per essermi sempre stato vicino nella malattia e nelle battaglie. Un augurio sincero al mondo politico, sociale, educativo e imprenditoriale: servite il popolo e il bene di tutti. Grazie alle forze dello Stato. La presenza del Prefetto ne compone la sintesi ed il valore a servizio dell’uomo". "Lei è una persona preziosa - ha concluso il Prefetto - un grande uomo: saggio ma semplice nel parlare. Le sue frasi restano nel cuore perché le senti vere. Le vogliamo bene".