Trasporto dei pazienti. Prezioso dono dei Lions alla Croce Rossa locale

Il Lions Club Pergola Valcesano ha donato alla Croce Rossa della città dei Bronzi una speciale sedia portantina elettrica del valore di oltre 7mila euro. Consente di prelevare il paziente dal letto di casa, percorrere scale, caricarlo sul mezzo di soccorso e portarlo al centro medico di destinazione, utilizzando quest’unico dispositivo. Un ausilio importante, che permetterà di evitare certi sforzi fisici e di non tenere più a bordo dell’ambulanza una pluralità di ausili di trasporto e, soprattutto, di risparmiare tempo prezioso. "Il Lions Club ha voluto compiere un gesto di servizio verso la comunità, garantendo un sostegno ai cittadini nei momenti per loro più critici", è stato detto durante la cerimonia tenutasi sabato nella sede della Cri di piazza Garibaldi. Accanto ai rappresentanti dei Lions, tra i quali il presidente Villiam Breveglieri, e della Cri di Pergola guidata da Armando Roia, hanno partecipato i dirigenti della Cri regionale, il sindaco Diego Sabatucci, quello di San Lorenzo in Campo Davide Dellonti e il comandate della stazione laurentina dei carabinieri Paolo Ciabochi.

s.fr.