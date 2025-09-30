Bologna, punto interrogativo

SANDRO FRANCESCHETTI
Trattore colpisce un nido di vespe. Agricoltore viene punto 250 volte

Drammatica vicenda nelle campagne di San Costanzo. Solo l’intervento di un’amica di famiglia e del 118 hanno evitato il peggio, mentre l’uomo lotta ora per recuperare le forze: l’aspetta una lunga convalescenza .

di Sandro Franceschetti

Assalito da un’enorme sciame di vespe e martoriato da oltre 250 punture, deve la vita all’immediato intervento di un’amica di famiglia. Drammatica vicenda nelle campagne di San Costanzo, dove un agricoltore è stato vittima di un’avventura che non si augura a nessuno, anche se dall’esito positivo. E’ lunedì mattina, della scorsa settimana. L’uomo, un imprenditore agricolo che ha da poco superato i 60anni, sta arando un suo terreno con un trattore a cingoli senza cabina. A un certo punto la lama dell’aratro distrugge un nido di ‘vespe di terra’, aventi come nome comune quello di ‘vespe germaniche’, insetti noti per la loro colorazione a bande nere e gialle e per l’aggressività, specialmente quando il loro nido, sotterraneo, viene disturbato. Ed è appunto quanto è successo in questo caso.

L’attrezzo agricolo ha colpito la ‘casa’ degli insetti, i quali si sono librati in gruppo nell’aria, in migliaia, scagliandosi contro il conducente del trattore. "Ha sentito un ronzio assordante – racconta la moglie dell’agricoltore – che proveniva da dietro. A quel punto ha provato ad accelerare col trattore, ma non è servito a niente. D’un tratto si è ritrovato addosso tantissime vespe che lo hanno punto ovunque: in testa, alla faccia, nelle braccia e persino nel dorso, riuscendo ad infilarsi sotto la sua maglietta. Nonostante tutto, mio marito – aggiunge la signora – è riuscito a raggiungere la sua macchina e a percorrere a bordo della stessa i circa 300 metri che separano il campo dalla nostra abitazione".

Nel frattempo, sul cellulare dell’uomo è arrivata la chiamata ‘salva vita’: "In quegli stanti, sul telefonino di mio marito – conferma la donna - è arrivata la telefonata di una amica di famiglia. Lui ha risposto, ma poi, dopo aver pronunciato diverse frasi pressoché incomprensibili ha smesso di parlare. La nostra amica, a quel punto, ha pensato che stesse succedendo qualcosa di grave ed è salita in macchina raggiungendo la nostra casa. Qui ha trovato mio marito privo di conoscenza, con una gamba fuori dalla macchina e una ancora dentro – racconta –. A quel punto è scattato l’allarme al 118, il cui personale, giunto sul posto, ha eseguito una terapia di adrenalina a mio marito e poi lo ha trasferito all’ospedale di Fano, dove, a seguito di complicazioni cardiache, è stato trasferito in cardiologia; prima in Utic e ora nel reparto. Finalmente oggi ci hanno detto che è fuori pericolo, ma ancora i segni delle punture sul corpo sono una devastazione ben visibile e ci vorranno tanti giorni di convalescenza. Certo è che senza l’intuizione della nostra amica mio marito non ce l’avrebbe fatta".

