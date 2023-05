Travolta alla rotatoria, ciclista vola per 15 metri

Fano, 8 maggio 2023 – Una fanese di 58 anni che pedalava lungo una rotatoria, a un chilometro da Rosciano, è stata travolta oggi, intorno alle 15,30, da un autocarro che non le ha dato la precedenza. Sbalzata dalla bici elettrica, dopo lo scontro con l’autocarro, ha fatto un volo di circa 15 metri. La donna, ferita seriamente, non risulta comunque in pericolo di vita.

La 58enne è stata investita dal furgone Renault Kangoo guidato da un 38enne di Senigallia, che procedeva in via Moriconi con direzione Pesaro-Ancona. Giunto alla rotatoria che regola l’incrocio con via Papini, il Renault, come rilevato dagli agenti della polizia locale di Fano, non dà la precedenza alla bici elettrica della 58enne.

A causa dell’urto la donna viene prima caricata sul cofano del Kangoo e poi sbalzata in aria, finendo per cadere sull’asfalto a circa 15 metri dal punto dell’urto. Nonostante il volo, la donna è rimasta cosciente, anche se ferita. E’ stata trasportata in elisoccorso al Torrette di Ancona. Il conducente dell’autocarro è invece illeso.