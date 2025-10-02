Travolti dal nubifragio-lampo. Strade chiuse e garage sott’acqua

Una perturbazione di eccezionale intensità si è abbattuta ieri su Fano, trasformando la città in poche ore in un campo di battaglia contro acqua e fango. Secondo i rilevamenti della stazione meteorologica del liceo Torelli, sono caduti 66 millimetri di pioggia, con un picco di intensità di 120 millimetri all’ora, raffiche di vento fino a 32 km/h e una temperatura media di 17 gradi. Ma è andata ancora peggio secondo il Comune, che ha stimato oltre 76 millimetri di pioggia, ma che in ogni caso fotografano la violenza di un evento fuori dall’ordinario.

Già dalle prime ore del mattino il traffico è andato in tilt: i sottopassi di via Anna Frank e via Papini sono stati chiusi per allagamenti, mentre a Monte Giove è stata interdetta una corsia della strada che conduce al Castello Country House per la presenza di detriti. A Chiaruccia la strada che collega la Provinciale a Villa Adelaide è stata dichiarata impraticabile. Il maltempo ha colpito duramente anche il tessuto urbano: via Pisacane si è trasformata in un fiume, con l’acqua che ha invaso carreggiate e marciapiedi, alimentando una valanga di video e segnalazioni sui social.

Situazioni critiche si sono registrate anche in viale Piceno, via Roma e lungo la Flaminia, quest’ultima chiusa alla rotatoria di Centinarola in direzione Monte, dove un’ondata di fango alta circa 40 centimetri ha reso impossibile il transito. Il Centro operativo comunale (Coc) è stato attivato in mattinata per coordinare le operazioni di soccorso. Vigili del fuoco, Protezione civile, Polizia locale, squadre comunali e regionali hanno lavorato senza sosta.

I pompieri, impegnati con rinforzi anche da Pesaro, hanno passato la mattinata tra garage e scantinati invasi dall’acqua, alberi abbattuti e caditoie intasate. Alle 12 il Comune ha comunicato la riapertura di via Pisacane e viale Piceno, mentre la viabilità restava condizionata dai lavori in corso a Centinarola e nelle zone periferiche. Ma i disagi non si sono fermati: alle 15:30 si è registrato anche un incidente lungo la superstrada, poco prima dell’uscita di Bellocchi, con il traffico a lungo rallentato a causa del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia. In serata la situazione è andata gradualmente normalizzandosi.

"Quando si verificano precipitazioni di questa intensità – ha dichiarato il sindaco Luca Serfilippi – nessun sistema di caditoie o fognature può assorbire immediatamente una tale quantità d’acqua. E’ chiaro che il dissesto idrogeologico e la tenuta del sistema fognario rappresentano un’urgenza non più rinviabile: continueremo con investimenti e opere per la riduzione del rischio, come già avviato in questo primo anno di mandato". Una giornata, dunque, che ha mostrato ancora una volta la fragilità idrogeologica di Fano e la vulnerabilità di un territorio che, in neanche mezz’ora, si è trovato in ginocchio.