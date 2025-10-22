Giocate a pallone
CronacaTravolto da auto sotto casa. Muore dodici giorni dopo
22 ott 2025
SANDRO FRANCESCHETTI
Cronaca
  4. Travolto da auto sotto casa. Muore dodici giorni dopo

Non ce l’ha fatta Franco Berardi, notissimo barbiere di Pergola. Aveva 72 anni

Franco Berardi, di Pergola, morto a 72 anni, 12 giorni dopo essere stato investito da un’auto a due passi da casa

di Sandro FranceschettiMorto 12 giorni dopo l’investimento. Non ce l’ha fatta Franco Berardi, conosciutissimo barbiere di Pergola, che nel tardo pomeriggio dell’8 ottobre era stato travolto da una macchina a poche decine di metri da casa. Troppo gravi le ferite e le lesioni interne che aveva riportato. Berardi, 72 anni, dopo aver chiuso il suo negozio in piazza Battisti, come ogni giorno stava percorrendo a piedi viale Kennedy per rientrare nella propria abitazione, quando all’altezza del bivio per il quartiere Tinte è stato investito da un’auto condotta da un uomo della zona.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente ed è arrivata anche l’eliambulanza che ha trasportato il pedone all’ospedale regionale di Ancona. Qui i medici hanno subito delineato un quadro clinico molto critico e nonostante il loro prodigarsi non è stato possibile salvargli la vita.

Lunedì Franco Berardi è spirato al nosocomio di Urbino, dov’era stato trasferito negli ultimi giorni. Sul luogo dell’incidente quel maledetto 8 ottobre sono intervenuti anche i carabinieri di Pergola, i cui rilievi saranno fondamentali per quella che ora è diventata un’indagine per omicidio stradale. E proprio a causa dell’indagine in corso non è stato ancora possibile fissare la data dei funerali.

Intanto, nella città dei Bronzi al clima di mestizia si mescolano anche sentimenti di rabbia, perché è assurdo morire in questo modo, falciati mentre si cammina sul ciglio della strada. Tantissime le frasi di cordoglio e d’affetto che risuonano in queste ore nelle piazze, nei negozi, nei bar e che si leggono sui social per la scomparsa di una persona per bene, che oltre ad accogliere i clienti nel proprio locale andava a fare barba e capelli anche ai degenti dell’ospedale cittadino, dove insieme alla sua professionalità portava una ventata di simpatia.

Eloquenti le parole dell’onorevole Antonio Baldelli: "Ricordo Franco affacciato alla porta della sua bottega di barbiere, a chiacchierare con gli amici. Lo ricordo così sin da quando ero ragazzo. E quell’immagine, negli anni, non è mai cambiata. Perché era una persona autentica e tale è rimasto per tutta la vita. Aveva una gentilezza innata, una bontà sincera".

