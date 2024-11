Travolto da un treno in corsa. Muore sul colpo a 27 anni. Sospeso il traffico ferroviario

Travolto dal treno in corsa sui binari della stazione di Marzocca. Un 27enne di Fano, D.B. le sue iniziali, residente nel quartiere di Torrette, ha perso la vita sabato notte intorno alle 22,30, investito da un treno merci che percorreva la tratta Ancona – Verona. Il ragazzo è morto sul colpo a causa del violento impatto con il mezzo in corsa. I rilievi sono stati effettuati dal personale della Polfer di Ancona. Sul posto anche i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La circolazione ferroviaria è stata subito bloccata come avviene, di prassi, in tragici episodi come questo.

Diversi i treni che hanno subìto ritardi: il treno Fr 8825 partito da Milano Centrale e atteso ad Ancona alle 22,42 è rimasto bloccato a Senigallia, mentre il treno Fr 8829 partito da Milano Centrale alle 19,50 e diretto a Pescara è rimasto fermo a Rimini proprio a causa dei rilievi effettuati per identificare la persona che è rimasta uccisa nel violento impatto contro il treno. Secondo le prime ricostruzioni non ci sarebbero testimoni e nemmeno telecamere presenti per ripercorrere gli ultimi e tragici momenti di vita del giovane.

Nello stesso tratto, in precedenza, erano avvenuti altri due drammatici investimenti che erano costati la vita a due persone, un uomo e una donna. Un medico 70enne era stato travolto da un treno nel tratto compreso tra Senigallia e Marzocca. Prima di lui una giovane donna era stata vittima di un tragico episodio.

La comunità di Torrette ha appreso ieri con sgomento la notizia della tragica scomparsa del giovane stringendosi attorno alla sua famiglia. Il funerale del ragazzo è previsto per mercoledì prossimo nella chiesa di Torrette, San Paolo apostolo. La comunità porterà il suo ultimo saluto al ragazzo strappato troppo presto alla vita.