Tre anni dopo l’alluvione 300mila euro per Le Tinte

di Sandro FranceschettiNel consiglio comunale convocato per oggi pomeriggio alle 15 sarà trattato un punto importante per il futuro della città di Pergola: una variazione di bilancio pari a 300mila euro, trasferiti dalla Regione Marche all’Ente locale come anticipazione per gli interventi di sistemazione del quartiere ‘Le Tinte’, duramente colpito dall’alluvione del 15 settembre 2022. Tale somma rappresenta la prima tranche stanziata per l’intero progetto di riqualificazione. Fin dal suo insediamento nel giugno 2024, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Diego Sabatucci (foto in alto) si è attivata per affrontare in maniera concreta le conseguenze dell’alluvione.

A tal fine, ha richiesto e ottenuto la nomina del Comune di Pergola come soggetto attuatore per la riapertura, in via transitoria, del ponte sul fiume Cesano. L’intervento è stato completato nell’ottobre 2024, permettendo il ripristino della circolazione sull’infrastrttura, sia pure a senso unico alternato, dopo più di due anni dalla sua chiusura. Su ulteriore richiesta dell’amministrazione comunale ‘Pergola nel Cuore’, il vice commissario per l’emergenza maltempo ha emanato, in data 8 agosto 2025, un decreto che designa ufficialmente il Comune di Pergola quale soggetto attuatore per l’intero intervento di sistemazione del quartiere ‘Le Tinte’, il più colpito dalla grave alluvione di tre anni fa.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo ponte di fronte alla storica Chiesa di Santa Maria delle Tinte (foto in basso); la costruzione di uno scolmatore, sfruttando il tracciato dell’antico canale di deflusso delle acque al servizio del mulino, attualmente inutilizzato; e interventi di sistemazione idraulica dei fiumi Cesano e Cinisco, con particolare attenzione alla presenza degli edifici a ridosso dei corsi d’acqua, già gravemente danneggiati durante l’alluvione. L’obiettivo è duplice: mettere in sicurezza il quartiere e prevenire il rischio di nuovi eventi alluvionali, senza però trascurare la valorizzazione architettonica e storica di uno dei quartieri più affascinanti e identitari di Pergola. "L’amministrazione comunale conferma il massimo impegno per garantire interventi efficaci e concreti, con una visione che unisce sicurezza, tutela del territorio e valorizzazione del patrimonio urbano", ha evidenziato Sabatucci.