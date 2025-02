"Tre anziani disabili sotto sfratto, la città li aiuti"

"Uno sfratto invisibile e fastidioso". È quanto segnala l’associazione a difesa degli inquilini Asia-Usb Ancona a proposito dello sfratto di una famiglia di anziani disabili a Fano. "Il 17 febbraio – si legge in una nota dell’associazione - ci sarà un’udienza in tribunale concessa dal giudice. Il 18 febbraio ci sarà l’intervento dell’ufficiale giudiziario per eseguire la sentenza di sfratto di tre anziani pensionati con legge 104 e importanti problemi di salute. Asia-Usb Ancona sarà presente per difendere la vita di queste persone e il loro diritto all’abitare". L’associazione fa sapere di aver informato della drammatica situazione anche l’amministrazione comunale di Fano e i Servizi sociali.

La vicenda riguarda "uno sfratto per fine locazione – si legge -, ma nessuna risposta è arrivata. Uno ’sfratto invisibile’ che mette in difficoltà le istituzioni pubbliche e la stessa Fano, dove assistiamo a richieste di canoni fuori da ogni regola, con 1400 euro mensili per un bilocale in centro. Il profitto e la speculazione regnano sovrani e indisturbati". L’associazione anconetana fa anche appello alla solidarietà dei cittadini a favore dei tre anziani. "L’aiuto che cercano non è economico – si legge nella nota -, ma è solidale, di chi dispone di appartamenti vuoti e non li affitta. Abbiamo cercato interlocuzione con una minoranza consiliare attraverso la loro consigliera eletta al consiglio regionale, nessuna risposta in merito. Le istituzioni sono silenziose. Di certo c’è solo l’interessamento del vescovo di Fano, dopo che lo abbiamo informato, con una lettera, della grave situazione di questa famiglia".