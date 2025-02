Tre Capitanerie per l’addio a Montanari

La chiesa del Porto di Fano ieri pomeriggio si è riempita di gente per l’ultimo saluto a Giovanni Montanari, uomo di mare e protagonista della storia della marineria italiana. Un grande abbraccio collettivo ha circondato la vedova Cristina e i figli Gianmarco, Martina Maria e Maddalena Maria, stretti nel dolore di una perdita che ha toccato non solo la famiglia, ma l’intera comunità. Sulla bara in noce marrone, un cuscino di rose rosse recava l’ultimo saluto dei nipoti, mentre il silenzio carico di emozione avvolgeva le navate della chiesa.

Alla cerimonia hanno partecipato amici, colleghi e numerose autorità, segno della stima e del rispetto che Montanari ha saputo guadagnarsi nel corso della sua lunga carriera. Tra loro il sindaco di Fano Luca Serfilippi e i comandanti della Capitaneria di Porto di Fano, Pesaro e Ancona, testimoni del legame profondo che l’armatore aveva con il mondo della navigazione e della portualità. Durante l’omelia, Padre Gennaro ha voluto dare voce alla speranza e alla fede, richiamando il senso della resurrezione: "Gesù ci dice, non temete, colui che adesso torna a me resterà con voi, si rialza e vivrà in ciò che vi ha insegnato, in ciò che vi ha lasciato con il suo lavoro e la sua dedizione. Quello che ha fatto Giovanni rimane ed è vivo". Parole che hanno toccato il cuore dei presenti, ricordando quanto Montanari abbia dato a Fano e alla sua gente. "Sarà nei cuori di coloro che l’hanno amato e l’hanno apprezzato, nella vita di chi rimane. La vita non ci è mai tolta, ma si trasforma, continua nel modo in cui il Signore vuole".

Un ricordo commosso è arrivato infine dalla Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), di cui Montanari fu presidente all’inizio del nuovo millennio. "Se ne è andato un protagonista importante della nostra storia" ha dichiarato in una nota il presidente Mario Zanetti, mentre il direttore generale Luca Sisto ha sottolineato il ruolo chiave dell’armatore nel rinnovamento della flotta mercantile italiana. "Nel 2001 fu accolto al Quirinale dal Presidente Ciampi, che volle riconoscere il merito del prezioso lavoro svolto da Confitarma sotto la sua guida". Giovanni Montanari ha dedicato la vita al mare, all’industria armatoriale e alla sua città. Ieri, nel silenzio della chiesa del Porto, il suo ricordo è diventato eredità per tanti.

Tiziana Petrelli