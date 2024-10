Tre giornate al sapore di celtico. A Mondavio rivive la festa pagana

Un’immersione di tre giorni nelle tradizioni e nella cultura celtica. Conto alla rovescia, a Mondavio, per la terza edizione del ‘Samhain Celtic Festival Marche’, in programma per l’1, il 2 e il 3 novembre nella suggestiva location offerta dal centro storico della cittadina roveresca. Il Samhain è un’antica festa celtico-pagana, conosciuta dai più come ‘capodanno celtico’ (celebrato il 31 ottobre e l’1 novembre) e l’appuntamento di Mondavio ne propone un’interessante rivisitazione attraverso musica, spettacoli, mercati artigianali, e momenti di rievocazione che avranno come filo conduttore le antiche tradizioni celtiche, in un perfetto mix tra storia e intrattenimento.

La kermesse, organizzata dalla Pro Loco, col patrocinio di Comune, Regione, Confcommercio Marche Nord e Camera di Commercio, è stata presentata ieri mattina in Confcommercio dal direttore Amerigo Varotti, dal consigliere dell’associazione turistica Francesco Bottari, dal sindaco Mirco Zenobi e dal direttore artistico Paolo Alessandrini collegato in videoconferenza.

Proprio quest’ultimo ha fatto una carrellata del programma, evidenziando che "quest’anno la manifestazione sarà arricchita dal punto di vista dei contenuti culturali. Abbiamo puntato sulla qualità degli spettacoli e dei workshop di musica e di danze tradizionali irlandesi e più in generale di balfolk (balli di origini popolari, ndr) – ha aggiunto - e avremo con noi grandi artisti della musica celtica come gli ‘Eirini’, la ‘Banda Connemara’, gli ‘Irish Popcorn’ e molte altre formazioni. Sarà un bellissimo evento".

"Una manifestazione che già nelle due precedenti edizioni ha richiamato moltissimi visitatori e che fa bene al turismo", ha sottolineato Varotti, mentre il primo cittadino Zenobi ha rimarcato "l’importanza di un evento al di fuori del canonico periodo estivo", evidenziando anche "il fondamentale lavoro dei volontari Pro Loco".

Associazione rappresentata ieri da Bottari: "Invitiamo tutti a partecipare a una kermesse che si sta consolidando e ampliando nei contenuti. Vi aspettiamo a Mondavio". In tutte e tre le giornate il programma scatterà già dal mattino alle 11,30 per proseguire fino a oltre la mezzanotte. Durante l’intero Festival nelle numerose taverne allestite nel centro storico si potranno gustare sia piatti celtici che della tradizione locale. Prevista anche un’attrezzata ‘area kids’ con tanto di laboratori.