Tre giorni di festa sul lungomare. Protagonisti assoluti i Garagoi

Cresce l’attesa e anche l’acquolina in bocca, per la 76esima edizione della ‘Sagra dei Garagoi’, dal 25 al 27 aprile. L’appuntamento, organizzato dalla Pro loco Marotta con il patrocinio del Comune, animerà il lungomare, viale Carducci e piazza dell’Unificazione con tre giornate ricche di gusto, musica e divertimento. Nata nel 1948 grazie all’iniziativa di un gruppo di pescatori, la sagra segna tradizionalmente l’avvio della stagione turistica e nel tempo si è affermata come una delle più importanti manifestazioni gastronomiche delle Marche. Protagonista indiscusso è il ‘garagolo’, un gasteropode tipico della costa marchigiana: lumaca di mare dalla forma conica e dalla caratteristica cresta a quattro punte, pescata esclusivamente nel tratto di litorale tra Rimini e Ancona.

Durante i tre giorni della festa, il lungomare e l’isola pedonale di viale Carducci si animeranno con i mercatini, mentre in piazza dell’Unificazione sarà allestito il ristorante ‘Dietr al Mar’, dove si potranno gustare i celebri garagoi insieme ad altre specialità locali. Non mancheranno momenti di intrattenimento per tutte le età, con musica dal vivo, dj set, animazione per bambini e tanto altro. L’amministrazione ringrazia la Pro loco Marotta e tutti i volontari che con impegno e passione rendono possibile questa manifestazione.

s.fr.