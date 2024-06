Tredici giovani famiglie si confrontano sui primi ’mille giorni’

A Fano c’è un ‘Salottino’ gratuito in cui i neo genitori possono confrontarsi con le altre mamme e papà che stanno affrontando il delicato periodo dei primi 1000 giorni di vita. Uno spazio di accoglienza e di ascolto delle famiglie. Lo ha creato l’associazione Quokka, che prende il nome dall’animale più felice al mondo ed è formata da specialiste dello sviluppo, con cui condividere dubbi ed incertezze. Tredici famiglie hanno partecipato a questo esperimento, riuscito e che ripartirà presto (si cercano sponsor), che si è svolto in via IV Novembre 49 e che ha permesso, tramite un questionario finale, di far venire a galla un’esigenza sempre più diffusa in città, dovuta al cambiamento dei tempi e dei tempi delle famiglie. "Le famiglie si sentono sole e abbandonate, terminato il percorso delle 48 settimane che portano al parto - spiega Bernadetta Villani, neuropsicologa dello sviluppo e Anna Reginelli, vice presidente della coop Stamira che collabora con Quokka in questo progetto -. Non ci sono strutture specializzate nel sostegno, la rete parentale non ha più tempo perché le nonne lavorano tutte… il cambiamento della società ha innescato problematiche che anni fa non c’erano anche perché, strada facendo, l’Ast ha iniziato ad organizzare sempre meno corsi".

In questo quadro si inserisce il convegno ‘1000 di questi giorni’ organizzato per sabato 22 giugno nella Casa della Comunità don Paolo Tonucci (via Ranuzzi 1) per approfondire il tema della tutela e promozione della salute nei primi mille giorni di vita, periodo fondamentale dello sviluppo umano che va dal concepimento fino al secondo anno di vita. Dalle 8,30 alle 16,30 una giornata intera di confronto con una ventina di esperti. Tante esperienze e consulenze gratuite. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti, con uno spazio giochi sorvegliato per dare la possibilità ai genitori di ascoltare i vari interventi. Si rilascia attestato di partecipazione. Iscrizioni: https://bit.ly/iscrizioni_stamira

Tiziana Petrelli