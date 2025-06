Trekking astronomici, meteore ed eclissi: al Balì l’estate è stellare

Stagione estiva ricca di eventi al Museo del Balì. Il programma è stato presentato alla Confcommercio. "L’obiettivo – ha esordito il presidente della Fondazione Roberto Lauri – è incrementare i visitatori, attualmente circa 45mila all’anno, stabilendo nuovi rapporti con enti e associazioni, perché solamente facendo rete si cresce".

Da oggi e fino alla fine di settembre, ogni venerdì dalle 19, riaprirà l’osservatorio astronomico, che grazie ai suoi telescopi permetterà di azzerare le distanze tra l’osservatore e la volta celeste. A luglio il museo, aperto tutti i sabati e le domeniche dalle 17.30 alle 23.30, ha organizzato per venerdì 18 uno speciale trekking in collaborazione con la travel blogger Valentina Pierucci. Terminata la passeggiata si potranno ammirare le stelle con un’osservazione speciale denominata ’Spiaggia delle stelle’. "Gli spettatori potranno seguirne il percorso restando distesi – ha spiegato la direttrice scientifica Francesca Cavallotti - puntando i binocoli per seguire la scia luminosa del laser. Poi, ci si sposterà ai telescopi per osservazioni più dettagliate".

Ad agosto, mese delle stelle, il museo sarà aperto tutti i giorni, tranne il mercoledì, dalle 17.30 alle 23.30. In particolare, il 10, 11 e 12 agosto, a ridosso della notte di San Lorenzo, si potranno ammirare le stelle cadenti grazie a speciali eventi serali. Si chiude il 7 settembre con un’apertura speciale per l’eclissi lunare.

Luigi Diotalevi