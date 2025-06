"Tremila euro per la carrozzina. Nessun rimborso"

"La Regione Marche non rimborserà i 3.100 euro di costi aggiuntivi sostenuti dalla famiglia Piersimoni per l’acquisto della carrozzina speciale del figlio Valerio, affetto da una grave malattia neuromuscolare". A dirlo, con amarezza, è il consigliere regionale del Pd Renato Claudio Minardi, che nei giorni scorsi ha portato il caso in aula con un’interrogazione. La risposta è arrivata per bocca dell’assessore Filippo Saltamartini: il rimborso non ci sarà. La famiglia aveva acquistato una carrozzina dotata di accessori indispensabili per permettere a Valerio – giovane disabile con esigenze complesse – di condurre una vita il più possibile autonoma. Ma quei supporti, per la Regione, non rientrano tra le spese rimborsabili. "Una decisione grave – attacca Minardi – giustificata dall’assessore con il Decreto ministeriale del 23 giugno 2023, che definisce le tariffe per l’assistenza protesica. Ma Saltamartini omette un dettaglio: lo stesso decreto, all’articolo 5, consente alle Regioni di prevedere tariffe superiori, intervenendo con fondi propri per situazioni eccezionali. In altre regioni, casi identici a quello di Valerio sono stati coperti con risorse pubbliche. Nelle Marche no".

Ti.Pe.