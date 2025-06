Tremila euro per la carrozzina. Avimarche incalza la Regione

Non si spengono i riflettori sulla vicenda che ha colpito il 34enne Valerio Piersimoni, costretto a sborsare oltre 3mila euro di tasca propria per acquistare una carrozzina elettrica. Un caso emblematico denunciato pubblicamente del padre. Ora, a intervenire è Angelo La Rocca, presidente di Avimarche, l’associazione che da anni si batte per i diritti delle persone con disabilità. "Il nuovo nomenclatore tariffario regionale degli ausili e delle protesi, entrato in vigore nel 2024 – denuncia La Rocca – ha introdotto sì nuovi ausili tecnologici, ma ha anche eliminato la rimborsabilità delle riparazioni e delle sostituzioni di parti soggette a usura, come le batterie delle carrozzine elettriche. Non solo: è stata cancellata anche la possibilità di autorizzare le differenze extra-tariffarie". Costi che rischiano di ricadere pesantemente sulle famiglie.

"La disabilità – sottolinea – non è un problema individuale, ma sociale. I diritti alla salute, all’autonomia, all’inclusione non possono essere sacrificati nel silenzio delle istituzioni". Per questo Avimarche ha messo sul tavolo quattro richieste alla Regione Marche: revisione dei criteri di valutazione dei bisogni assistenziali, aggiornamento dei progetti, aumento dei budget e ampliamento della platea dei beneficiari. Il 2 luglio è prevista la riunione del Tavolo tecnico regionale per la vita indipendente. "Stiamo anche organizzando incontri con i candidati presidenti per portare le nostre istanze al centro della campagna elettorale".

ti.pe.