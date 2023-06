Tromba d’aria oggi all’alba al largo di Fano: paura lungo la costa

Fano, 15 giugno 2023 - Una tromba d’aria (video) si è alzata stamane al largo di Fano intorno alle 5.40. L’ha vista e filmata Peris Persi, fanese, geografo di fama internazionale, che ogni mattina ama camminare lungo la spiaggia che da Fano va verso Torrette.

Spettacolare tromba d'aria in provincia di Fano: per fortuna nessun danno (foto di Peris Persi)

Tornado a Ferrara: il maltempo fa ancora paura – Maltempo a Fano: albero crolla su una barc

La differenza tra una tromba d’aria e il downburst

Al suo rientro, ha visto nitidamente questa tromba d’aria che per fortuna non ha coinvolto imbarcazioni. Dice la figlia del docente Rossella Persi: "Mio padre ha condiviso subito con me le foto e il video della tromba d’aria che aveva appena ripreso e che per fortuna si è formata al largo”. Per tutta la giornata, il tempo è stato coperto anche se non c’è stata pioggia.