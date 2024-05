Trovato a bivaccare in una villa. Non poteva più stare in comunità

Il ragazzo extracomunitario bloccato dai carabinieri di Terre Roveresche e denunciato per violazione di domicilio e danneggiamento, perché introdottosi in una villa a Piagge dopo averne spaccato la porta, non si era allontanato dal centro di Montemaggiore gestito dalla coop sociale ‘Il sorriso’: la struttura, infatti, è destinata all’accoglienza dei minori, mentre il magrebino in questione ha quasi 19 anni. Era stato lui, però, a indicare il centro come suo luogo di provenienza, senza precisare che in realtà non ci stava più da settembre 2023, quando ha compiuto la maggiore età e ha dovuto andarsene. Iniziando, probabilmente, una vita di espedienti che, nella notte tra venerdì e sabato l’ha portato, con altri due ragazzi di colore, a bivaccare in una villa disabitata.