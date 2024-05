Trovato morto nella sua casa. Francesco ’K2’

Lo chiamavano "K2" perché prima dei social combatteva la solitudine intessendo conversazioni con il CB. Ora invece era passato a Facebook, dove lo conoscevano tutti perché passava il tempo a postare nei vari gruppi di Fano, le foto dei problemi della Sassonia dove lo si vedeva spesso, con la sua bicicletta, sostare sotto la tensostruttura. Abitava infatti a pochi passi da lì Francesco Alessandrini (foto), pensionato 79enne, al civico due di via Manzoni dove ieri intorno alle 16,30 sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e la Polizia locale in sirena, allertati da un vicino di casa preoccupato perché non lo vedeva da un po’. Al telefono non rispondeva. I pompieri non hanno avuto neppure bisogno di forzare la finestra, per entrare in quell’appartamento. Francesco K2 era lì, riverso a terra, in cucina, senza vita. Ai sanitari non è rimasto che constatarne la morte, che pare sopraggiunta per cause naturali. Alessandrini era conosciuto in città anche per la sua militanza nella Musica Arabita. "Non abbiamo avuto modo di suonare assieme - lo ricorda la presidente Cristina Bramucci - perché noi siamo entrati nel 2000 e quelli sono gli anni in cui lui ha cessato. Suonava una specie di sax/trombone, fatto di tubi di plastica. Condoglianze alla famiglia".

Tiziana Petrelli