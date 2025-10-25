Truffa degli affitti a Fano: cinque inquilini pagano caparra e trovano la serratura sbagli

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 25 ottobre 2025 - Pubblicavano falsi annunci sui social per affittare un appartamento, incassavano le caparre e poi consegnavano le chiavi sbagliate. È la truffa scoperta a Fano, finita ora davanti al giudice monocratico. Sul banco degli imputati un 56enne e un 40enne pugliesi, accusati di truffa in concorso.Secondo quanto messo ricostruito, i due avevano in rete diversi annunci su Facebook e altre piattaforme, proponendo in affitto un appartamento in via Fratelli Zuccari. Le vittime, cinque in tutto, avevano versato caparre da 500 a 1.000 euro ciascuna, più un mese di affitto anticipato, convinte di aver trovato casa.Dopo aver firmato il contratto e ricevuto le chiavi, gli inquilini si erano presentati all'indirizzo indicato, ma la serratura non corrispondeva: l'appartamento era stato affittato anche ad altri. Quando hanno provato a contattare i presunti locatori, i telefoni erano già spesi ei profili social spariti.In alcuni casi, più famiglie si sono ritrovate lo stesso giorno sul pianerottolo, tutte convinte di poter entrare nella stessa abitazione. Una scoperta amara, che ha portato alle denunce e all'avvio delle indagin i da parte del commissariato di Fano.Il bottino complessivo del raggio è stimato in circa 6.200 euro. I due imputati, che avrebbero precedenti per truffe simili, sono ora a processo. Le prossime udienze si terranno nei prossimi mesi.