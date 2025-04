Tuffo nell’inclusione per 16 bimbi. Torna ’Nel blu dipinto di blu’

Sedici bambini che necessitano di un sostegno intensivo, il doppio rispetto allo scorso anno, tutti di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, sono i protagonisti della seconda edizione di Nel Blu Dipinto di Blu, il progetto di nuoto inclusivo dell’Istituto Comprensivo Sant’Orso. Partito ieri, si svolgerà ogni lunedì mattina fino al mese di maggio alla piscina Nuotiamo di Fano, grazie al sostegno del Comune e al finanziamento dell’associazione AGFI attraverso il crowdfunding ‘La prova del nove’, garantendo la gratuità per le famiglie. "Un progetto nato dall’intuizione di Federica Alessandrini, responsabile della disabilità dell’istituto – ha spiegato Francesca Petrini (ASI) – che permette ai bambini di vivere un’opportunità di crescita e socializzazione. Organizzarlo non è stato semplice, ma grazie al supporto di più realtà siamo riusciti a offrire un servizio strutturato, con trasporto dedicato e istruttori specializzati".

Eva Lisa Pettinari, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Sant’Orso, ha sottolineato l’importanza della continuità: "Otto bambini già lo scorso anno hanno partecipato e le famiglie ne hanno riconosciuto il valore, tanto che alcuni hanno proseguito l’attività anche al di fuori del progetto". L’assessore allo Sport Alberto Santorelli ha evidenziato il ruolo dell’amministrazione: "È doveroso sostenere un’iniziativa così importante. Lo sport è benessere e inclusione, non solo competizione, e il successo del progetto dimostra il bisogno di questi percorsi". Fondamentale la sinergia con la piscina Nuotiamo, come ha spiegato Riccardo Giovanazzo: "Abbiamo le strutture e le competenze per accogliere questi bambini con la massima attenzione. Lavoriamo da anni con Asi e siamo sempre disponibili a supportare iniziative di valore".

Francesca Busca (AGFI) ha ribadito la filosofia del progetto: "L’inclusione non è uno slogan, ma un percorso concreto. Il nuoto aiuta i bambini a sviluppare autonomie utili anche nella quotidianità, preparando il terreno per un’integrazione reale". E così, con l’entusiasmo degli operatori e il sostegno della comunità, Nel Blu Dipinto di Blu continua a crescere, regalando ai bambini nuove possibilità di movimento e socialità.

