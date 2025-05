Turci, Solfrizzi, Sandrelli e Mimì. La Corte malatestiana dà spettacolo

"Corte in scena" è la proposta estiva, alla Corte Malatestiana, della Fondazione Teatro della Fortuna: sette appuntamenti, più 3 in abbonamento, dal 24 giugno al 13 agosto. Per l’occasione il palco sarà sistemato sul lato opposto rispetto all’ingresso (lato via Montevecchio) di fronte le 600 sedie, tante quante sono i posti del Teatro della Fortuna dove si svolgeranno gli spettacoli in caso di pioggia. Si parte il 24 giugno con il primo dei tre appuntamenti in abbonamento: "La rivoluzione delle donne" con Paola Turci e Gino Castaldo dedicato alle voci femminili (Mina, Ornella Vanoni, Milva, Patty Pravo, Loredana Bertè, Alice e altre) che hanno segnato la storia della musica italiana. In scena il 24 luglio "Anfitrione", una delle commedie più celebri di Plauto, nell’ambito del Tau (Teatri antichi uniti) con l’interpretazione e la regia di Emilio Solfrizzi, affiancato da Simone Colombari, Sergio Basile, Rosario Coppolino, Viviana Altieri, Cristiano Dessì e Beatrice Coppolino. Completa il trittico in abbonamento il 5 agosto "La bisbetica domata" di Shakespeare, nell’adattamento di Francesco Niccolini con Amanda Sandrelli, regia di Roberto Aldorasi.

Il 5 luglio l’Orchestra sinfonica G. Rossini presenta Symphony Pop Festival con "The Beatles. Il Classico del Pop", direttore Daniele Rossi, voci soliste Clarissa Vichi e Francesco Troilo Di Carlo, arrangiamenti di Roberto Molinelli. Il 9 luglio è la volta di "Mimì. L’X Factor della canzone italiana" con Mimì Caruso, un’occasione per assaporare le note dei cantautori italiani interpretati dalla vincitrice dell’edizione 2024 di X Factor, direttore e arrangiatore Daniele Rossi, in collaborazione con I Concerti Xanitalia. Symphony Pop Festival volge al termine il 16 luglio con "Beethoven La Pastorale", le 9 sinfonie interpretate dal direttore Daniele Agiman. Il 10 luglio "Lumina. I concerti al lume di candela" incontrerà la musica di Lucio Battisti in Emozioni con migliaia di candele tra cui risuoneranno le canzoni indimenticabili di Lucio Battisti, da Emozioni a Il mio canto libero fino ai Giardini di marzo.

Il 13 agosto "Loredana è Mia. Omaggio a Loredana Bertè e Mia Martini", un progetto dedicato a due delle voci più iconiche della musica italiana, due artiste che, con le loro storie straordinarie e la loro musica, hanno segnato un’epoca con la forza delle loro voci, ma anche con l’anima che le ha sempre contraddistinte. Due gli appuntamenti con la lirica, in collaborazione con Rete Lirica delle Marche. Il 22 luglio Omaggio a Giuglini, concerto dedicato ai 200 anni dalla nascita di Antonio Giuglini e il 2 agosto Omaggio ad Agostini, concerto dedicato ai 150 anni dalla nascita di Mezio Agostini. Presentato dal presidente degli Alberghi Consorziati, Luciano Cecchini, affiancato dalla presidente di Confcommercio Fano, Barbara Marcolini, l’elegante ventaglio che riproduce il sipario storico del Teatro della Fortuna dipinto da Francesco Grandi nel 1863. Sarà dato in omaggio a tutti gli abbonati. Info 0721.827092 e 2072439