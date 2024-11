Turismo a Mondolfo e Marotta, annata record

E’ l’anno record per il turismo di Mondolfo e Marotta. Con un dato dal primo gennaio al 30 settembre di 195.440 presenze (i pernottamenti totali), il Comune della bassa Valcesano ha fatto registrare il miglior ‘score’ di sempre, superando di 4.690 unità il precedente primato ottenuto nel 2022, quando si era raggiunta, sempre nei primi 9 mesi, quota 190.750. In percentuale l’incremento è stato del 2,46. Un altro elemento molto positivo è che si sono avuti più stranieri: "Due anni fa i turisti di oltre confine hanno fatto registrare 3.463 arrivi (gli ‘arrivi’ rappresentano i vacanzieri che hanno trascorso almeno una notte nelle strutture ricettive, ndr) e 18.380 presenze (le notti complessive) – sottolinea l’assessore Davide Caporaletti –, mentre quest’anno gli arrivi sono stati 4.081, pari a un +18%, e le presenze 21.054, con una crescita del 14,5%".

Un’altra indicazione positiva riguarda il prolungamento delle permanenze. "A fronte di una tendenza generale che vede imporsi sempre di più il turismo ‘mordi e fuggi’ – riprende Caporaletti -, da noi, almeno per i primi 9 mesi del 2024, si sono registrati periodi di vacanza un po’ più lunghi rispetto al passato. Quest’anno, infatti, la media del soggiorno a Marotta e Mondolfo è stata di 5,6 giorni, contro i 5,4 del 2022. Una piccola variazione, ma importante, perché segnala un gradimento in crescita". Analizzando nello specifico i numeri, dal primo gennaio al 30 settembre i 14 alberghi del territorio comunale mondolfese (tutti a Marotta) hanno fatto segnare 115.853 presenze, mentre gli esercizi ‘complementari’ (3 campeggi, 1 villaggio turistico, B&B, agriturismi e affittacamere) hanno raggiunto quota 79.587.

"Cifre rilevanti – prosegue l’assessore al turismo – che premiano il lavoro fatto dall’amministrazione nella proposta di eventi attrattivi e l’impegno delle associazioni, oltre che il contributo degli operatori di settore, che hanno fatto la loro parte offrendo anche servizi di crescente qualità. E un altro elemento da rimarcare è l’interesse per i Musei Civici di Mondolfo gestiti dall’Archeoclub, che nei mesi tra giugno e settembre sono passati dai 3.031 visitatori del 2023 ai 4.835 del 2024. Insomma, tanti dati ottimi, anche se con un grande rammarico: quello che senza il meteo inclemente di giugno e settembre avremmo potuto fare molto di più. Ed è per stabilire un nuovo record che siamo già al lavoro per il 2025".

Sandro Franceschetti