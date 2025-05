Turismo sotto rete: arrivano in 1200: "E presto la palestra all’ex mattatoio"

di Tiziana PetrelliAncora una volta lo sport traina il turismo di bassa stagione a Fano. Dopo le 1200 presenze registrate nel weekend pasquale con la Fano International Cup, saranno altre 1200 le presenze turistiche legate ai due tornei organizzati dalla Virtus tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Un segnale chiaro: la pallavolo giovanile, se ben organizzata, può diventare motore di sviluppo economico e culturale. Lo ha sottolineato l’assessore allo Sport e al Turismo Alberto Santorelli, ieri mattina in conferenza stampa insieme ai vertici della società Virtus, al presidente della Fipav territoriale Massimo Gabbianelli, al presidente di Aset Giacomo Mattioli e a quello della Virtus stessa, Emidio Cennerilli. "Quattro eventi di livello in pochi mesi – ha detto Santorelli – dimostrano che Fano può ambire a diventare ‘La città della Pallavolo’. La Virtus è un esempio straordinario di come lo sport possa incidere sull’economia del territorio. Lo dimostrano i numeri, ma anche la qualità dell’organizzazione e la capacità di legare lo sport alla promozione turistica".

La sinergia con gli eventi cittadini farà poi la differenza. Durante la Fano 12 Cup, le famiglie potranno infatti vivere anche l’atmosfera del Festival del Brodetto, mentre nei giorni della Boy League il calendario culturale prevede il festival musicale ‘Sopravènto’, la "Fano Città dei Bambini" e il Festival dell’Olio promosso da Olea. "Chi accompagna i giovani atleti troverà una città viva, accogliente, ricca di proposte - dice Santorelli -: l’idea è farli tornare anche per le vacanze, o per altri eventi futuri". Ma per accogliere, servono impianti adeguati. "È tempo di muovere le pedine giuste: il palazzetto, la palestra al Mattatoio, ma anche le strutture ricettive. Servono infrastrutture all’altezza. Solo così Fano potrà davvero diventare la Città della Pallavolo".

Il primo passo è la realizzazione di una nuova palestra indoor in zona Mattatoio, per la quale il Comune intende partecipare al bando "Sport e Periferie", strumento che prevede un finanziamento statale massimo di 3 milioni di euro e la compartecipazione dell’ente pubblico. "Il fatto stesso di investire è una dimostrazione concreta che ci crediamo. Questa palestra servirà a tutti gli sport indoor, ma in primis alla pallavolo, che oggi è lo sport indoor per eccellenza a Fano". La nuova struttura, spiega Santorelli, rappresenta un passaggio intermedio – ma non secondario – verso l’obiettivo principale: il nuovo palazzetto. "Da qui a breve - annuncia - lo localizzeremo e subito dopo partirà la progettazione". Ma centrare l’obiettivo serve però una visione complessiva che coinvolga anche il settore turistico. "Quando organizziamo eventi - conclude l’assessore - arriviamo a riempire le strutture di Pesaro, Senigallia e dei comuni limitrofi. Eppure, quando sono le altre città a ospitare eventi, su Fano non ricadono gli stessi flussi. È un tema che dobbiamo affrontare. Siamo in affanno, ma se muoviamo le pedine giuste, tra qualche anno potremo trovarci in una situazione felice".