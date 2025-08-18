Turista 40enne stava per annegare: Nicola e Riccardo sulla moto d’acqua la salvano

Fano, 18 agostto 2025 – Salvata mentre stava per annegare. Una turista 40enne è stata soccorsa dagli operatori della Croce rossa di Marotta e rianimata da un medico e da un’infermiera che si trovavano in spiaggia.

È successo ieri a Marotta, intorno alle 11,30, nel tratto di costa tra gli stabilimenti Franco e Alberto e Cesare. Gli operatori della Croce rossa, Nucleo Opsa, Nicola Giacomini e Riccardo Cantori, 40enni del luogo, erano a bordo di una moto d’acqua, diretti a prestare aiuto a una barca in avaria, per un incarico ricevuto dalla Guardia costiera. In quel mentre hanno notato, a un centinaio di metri dalla riva, una donna che annaspava tra le onde, dove il fondale è abbastanza profondo. Si sono subito avvicinati e l’ hanno caricata a bordo. La malcapitata aveva bevuto molto e aveva perso i sensi.

Attivato il protocollo di emergenza, la donna è stata trasportata a riva, dove Sara Talamelli, infermiera 39enne della Croce rossa, e un medico presente in spiaggia, l’hanno rianimata. Nel frattempo è giunta sul posto anche un’ ambulanza del 118, ma non è stato necessario il trasporto della turista in ospedale. Difatti la donna si era ripresa, pur trovandosi in un prevedibile stato di shock.

L’ intervento tempestivo ha scongiurato il peggio e la turista potrà proseguire le sue vacanze in serenità. I volontari della Croce rossa invitano i bagnanti a osservare scrupolosamente le norme di sicurezza e soprattutto consigliano di non allontanarsi troppo dalla spiaggia a nuoto, specie quando le condizioni del mare non sono ottimali.