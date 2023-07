Turista cade nel fiume alle Marmitte dei Giganti a Fossombrone: è grave

Fossombrone (Pesaro Urbino), 15 luglio 2023 – Sfiorato il dramma oggi pomeriggio alle 15.30 alle Marmitte dei Giganti di Fossombrone. Qui, un turista di 49 anni di Novara, mentre stava visitando lo spettacolare canyon disegnato dall’andamento del fiume Metauro, ha perso l’equilibrio ed è caduto in acqua da un’altezza di almeno 4 metri. Sono stati chiamati i soccorsi per issarlo e affidarlo ai sanitari.

Così sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagli insieme al soccorso alpino per recuperare il malcapitato turista, portarlo in strada e consegnarlo ai sanitari. L’eliambulanza, atterrata poco lontano, lo ha portato trasportato in codice rosso all’ospedale di Ancona. Le sue condizioni sono apparse gravi anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita