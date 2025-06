Turista si accascia e muore al mare. Era arrivato da appena un giorno

Fano, 16 giugno 2025 – Tragedia al Camping Mare Blu di Fano, sul litorale fanese: un turista è morto in acqua sotto gli occhi dei bagnanti. La vittima è un uomo di 80 anni, Pier Celeste Marchetti, originario di Belluno, ha perso la vita dopo un arresto cardiaco improvviso mentre camminava in acqua, a pochi metri dalla riva. È accaduto intorno a mezzogiorno. Il turista, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe inginocchiato improvvisamente, per poi accasciarsi, privo di sensi. Immediato l’intervento di alcuni passanti, che hanno allertato il 118 e la Capitaneria di Porto. Determinante è stata la prontezza dei bagnini del servizio di salvataggio, insieme a una dottoressa e due infermieri presenti sulla spiaggia.

L’uomo è stato subito soccorso e portato a riva. È stata anche attivata l’app Dae Marche che serve a mappare i defibrillatori semiautomatici esterni (Dae) sul territorio e ad allertare i soccorritori (First Responder) in caso di emergenza, in attesa dell’arrivo del 118. E’ stato quindi localizzato il defibrillatore che è stato utilizzato inizialmente per una scarica e per un’altra dopo prolungati soccorsi. Le manovre di rianimazione sono proseguite per circa 40 minuti, anche dopo l’arrivo di due ambulanze. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano. Il decesso è stato constatato poco prima dell’una e il corpo affidato alle autorità competenti.

A raccontare l’accaduto è Claudio Letizi, titolare del camping: “Era nostro ospite da un paio d’anni, veniva con la moglie. Questa volta erano arrivati appena ieri, ospiti in bungalow. L’uomo era in acqua bassa quando è caduto. Tutti si sono attivati subito, anche i clienti. Dopo 40 minuti di massaggio, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Ora è arrivata anche la figlia, con il nipote”. Una morte improvvisa, nonostante una catena di soccorso impeccabile, che ha lasciato sgomenti i tanti presenti in spiaggia.