Tutela agli orfani da femminicidio. Al decollo il progetto ’Airone’

Il Comune di Colli al Metauro ha attivato il ‘Progetto Airone’ mediante la stipula di un’apposita convezione con l’associazione ‘Il Giardino Segreto’, la quale presta assistenza legale e psicologica gratuita ai figli delle donne vittime di femminicidi e a coloro che si occupano di questi bambini e ragazzi.

"Nell’ambito del ‘Progetto Airone’ – spiega la vicesindaca di Colli, Annachiara Mascaurcci -, sono previste attività di tutela rivolte agli orfani di femminicidio, alle loro famiglie e agli operatori dei servizi, da realizzarsi a integrazione e in collaborazione con i servizi sociosanitari territoriali preposti. Tali attività verranno realizzate mettendo a disposizione una rete di professionisti che opera con competenza e in modo multidisciplinare per creare, a favore degli orfani di crimini domestici, un contesto favorevole al superamento del trauma, alla crescita personale e alla maturazione di idonei livelli di autonomia, riducendo, al contempo, la situazione di solitudine alle famiglie affidatarie che potranno godere di un sostegno strutturato e multidimensionale in grado di aiutarle concretamente e appropriatamente nel loro ruolo educativo e di tutela. L’amministrazione comunale, pertanto, avvalendosi di questo importante progetto avrà la possibilità di usufruire di interventi e attività al fine di progettare in rete, con gli altri servizi territoriali, interventi a tutela di minori. Al riguardo afferma il vicesindaco Annachiara Mascarucci: "Siamo molto soddisfatti di questo nuovo progetto che si sta realizzando per la prima volta nel territorio comunale, anche alla luce del drammatico episodio avvenuto a settembre dello scorso anno". Il riferimento della Mascarucci concerne la tragedia verificatasi tra il 6 e il 7 settembre 2024, quando Ezio Di Levrano massacrò a colpi di coltello Ana Cristina, la moglie e madre dei sui tre figli (di 4, 12 e 14 anni).

Un omicidio delle cui conseguenze si è fatto carico il Comune di Colli al Metauro; perché dei ragazzini, attualmente ospiti di una struttura protetta, si stanno occupando i servizi sociali del Comune. Ed è proprio l’amministrazione comunale che si è fatta carico del funerale e della sepoltura di Ana Cristina, il cui corpo è stato inumato nel cimitero di Montemaggiore.

Sandro Franceschetti