Tutti pronti per la tintarella. In 140 per lo screening sui nei: "Dieci casi da approfondire"

"Controlla i tuoi nei": si sono presentati in 140, pazienti in fila fin dalle 8 di mattina. Sono 140 le persone che nelle mattinate di ieri e di sabato si sono sottoposte alle visite dermatologiche, gratuite, promosse dal Rotary Club Fano con l’iniziativa "Controlla i tuoi nei", realizzata in collaborazione con l’associazione Asso (Associazione a sostegno degli studi oncologici). Le visite si sono svolte nei locali di Palazzo San Miche (sede distaccata dell’Università di Urbino), trasformati in veri e propri ambulatori nei quali hanno operato i dermatologi dell’Unità di Dermatologia dell’Ast provinciale, guidata da Shohreh Zavareh Ardestani. Solo nella giornata di sabato, su 70 visite effettuate, i medici hanno individuato 10 lesioni sospette. Le 10 persone sono state indirizzate al reparto di Dermatologia dove saranno effettuate ulteriori verifiche e, se necessario, si procederà alla loro asportazione. L’importante afflusso di pubblico di questa sesta edizione di "Controlla i tuoi nei" conferma l’utilità sociale dell’evento.

"Per noi è importante sensibilizzare ed educare i cittadini – sottolinea il dottor Augusto Galeazzi che ha gestito le visite di sabato mattina, insieme alla responsabile dell’Unità di Dermatologia, Shohreh Zavareh Ardestani – alla corretta esposizione solare". A visitare i pazienti ieri mattina sono stati invece Fabio Cecchini anche lui del Dipartimento di dermatologia del AstAst provinciale e Alessandro Benini, dirigente medico del Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesana. Il dottor Galeazzi ribadisce alcuni consigli in vista dell’estate e dell’esposizione al sole: "Proteggersi con filtri solari, che vanno riapplicati dopo 3 ore e dopo il bagno. Particolare attenzione è necessaria per i bambini più piccoli, per le persone con pelle chiara, per chi è immunodepresso o ha avuto dei casi in famiglia". Tra gli altri consigli utili, da mettere in pratica nelle giornate più soleggiate, c’è l’uso di cappelli a falda larga e magari, dopo alcune ore trascorse al sole, indossando dei vestiti per proteggere la pelle".

I medici fanno presente che l’attività di prevenzione è indicata fin da 11 anni, prima solo su specifica richiesta dei pediatri. "Numeri importanti anche per questa sesta edizione di ‘Controlla i tuoi nei’ – commenta il presidente del Rotary Club Andrea Zampa – raggiunti grazie alla grande disponibilità dei medici che, per soddisfare tutte le richieste, hanno accettato di anticipare le visite rispetto all’orario prestabilito dalle 9 alle 13: c’era gente in fila già dalle 8.

Anna Marchetti