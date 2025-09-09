Ubriaco e con la pistola. Giovane bloccato in strada

La routine di un sabato sera qualunque, spezzata dalla paura che in pochi minuti diventa angoscia. In una casa di via Dante Alighieri la famiglia trattiene il fiato: il figlio, 38 anni, esce di corsa dall’appartamento con una pistola in mano. Non ce l’ha con nessuno, non è in lite con i parenti o con i vicini, ma è visibilmente ubriaco, fuori controllo, e questo basta a far temere il peggio. Perché in quelle condizioni, un gesto sbagliato, anche involontario, potrebbe segnare per sempre non solo lui, ma chiunque incontri sulla sua strada.

Sono le 22 quando il fratello, stretto tra la paura e il senso di responsabilità, prende in mano il telefono e chiama il 112. Sa che è l’unico modo per impedire che la tensione degeneri in tragedia. Alla centrale operativa descrive l’uomo in evidente stato di alterazione alcolica, sconvolto da una disperazione che negli ultimi tempi lo ha portato a bere più del solito dopo aver perso il lavoro, e segnala che ha con sé un’arma. La macchina dei soccorsi si mette in moto immediatamente. In via Dante Alighieri arrivano i Carabinieri del Radiomobile di Fano e una pattuglia della Polizia Locale. L’uomo è già in strada, cammina barcollando con l’arma in pugno. La scena è carica di tensione: basta un movimento brusco perché la paura diventi panico. I militari e gli agenti scelgono la via del dialogo. Lo circondano a distanza, gli parlano con calma, lo invitano a posare la pistola. Dopo lunghi minuti di incertezza riescono ad avvicinarlo, a disarmarlo e a convincerlo a seguirli senza opporre resistenza. La delicatezza dell’operazione impedisce che la sbronza e la confusione trasformino la serata in una tragedia. Il 38enne viene accompagnato al pronto soccorso, dove i medici certificano l’abuso di alcol come causa principale del suo stato. Dopo alcune ore di osservazione è stato dimesso e ha fatto ritorno a casa. Non è stato disposto alcun Trattamento Sanitario Obbligatorio. Resta la paura vissuta dai familiari, consapevoli che la loro chiamata ha permesso di evitare conseguenze irreparabili, e l’efficacia dell’intervento congiunto di Carabinieri e Polizia Locale, che hanno restituito sicurezza al quartiere.

Tiziana Petrelli