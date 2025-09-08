Ubriaco e con la pistola in mano, notte di paura a Fano

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 8 settembre 2025 – Attimi di paura sabato sera in via Dante Alighieri, dove un uomo di 38 anni, in evidente stato di alterazione alcolica e affetto da problemi psichiatrici, è uscito di casa con una pistola in mano. A dare l'allarme è stato il fratello, che poco dopo le 22 ha contattato il 112 segnalando il comportamento preoccupante e il possesso dell'arma. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Carabinieri del Radiomobile e una pattuglia della Polizia Locale.

L'uomo, già all'esterno dell'abitazione, è stato raggiunto dalle forze dell'ordine che con sangue freddo sono riuscite ad avvicinarlo, disarmarlo e riportarlo alla calma, evitando che la tensione potesse trasformarsi in qualcosa di ben più grave. Una volta bloccato, è stato accompagnato al pronto soccorso per le cure necessarie.

Fondamentale la rapidità dell'intervento e la collaborazione tra carabinieri e polizia locale, che hanno gestito una situazione potenzialmente esplosiva mettendo in sicurezza l'intero quartiere e riportando serenità nella famiglia del giovane.