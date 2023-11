Uccisa dal marito a Fano: lei muore strangolata, lui tenta il suicidio

Fano, 20 novembre 2023 – Omicidio – ancora un femminicidio a poche ore dall’omicidio di Giulia Cecchettin – e tentato suicidio questa sera a Fano.

La polizia davanti alla casa della tragedia in via Montefeltro a Fano (foto Toni)

Un uomo di circa 70 anni ha strangolato la moglie, anche lei 70enne, che soffriva di disturbi psichiatrici, e poi ha tentato di uccidersi ingerendo degli psicofarmaci. Lui è stato trovato agonizzante, intorno alle 20 e 30, da uno dei figli, che a un certo punto, forse perché il padre non rispondeva alle sue telefonate, è arrivato per controllare all'interno della casa in via Montefeltro (video), alla prima periferia della città.

L'uomo è in stato di arresto, accusato di omicidio volontario, ricoverato all'ospedale. Risulta che l'uomo fino a qualche anno fa abbia gestito una nota pizzeria, di nome ‘Angelo’, a Cuccurano.

Sul posto per i rilievi gli uomini del commissariato di Fano.