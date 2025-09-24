Uccise i genitori a Fano: al via il processo per Luca Ricci, rischia l’ergastolo / Video

Pesaro, 24 settembre 2025 – Si è aperto, davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Pesaro, il processo a Luca Ricci, 50 anni, accusato del duplice omicidio dei genitori Giuseppe Ricci, 75 anni, e Luisa Marconi, 70. L’uomo, rinviato a giudizio dopo mesi di indagini, rischia la condanna più pesante: l’ergastolo.

L’accusa è di duplice omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà e dal legame di stretta parentela con le vittime. Ricci, difeso dagli avvocati Luca Gregori e Alfredo Torsani, è arrivato in aula dal carcere di Villa Fastiggi, dove è detenuto dal giorno dell’arresto, avvenuto il 24 giugno 2024.

A sostegno dell’impianto accusatorio, il pubblico ministero Maria Letizia Fucci e gli investigatori della Squadra Mobile hanno ricostruito nei dettagli le ore precedenti e successive al massacro domestica di via Fanella. Il movente, secondo la Procura, affonda in una bugia diventata una trappola mortale. Il 24 giugno Ricci avrebbe dovuto presentarsi nello studio di un avvocato per firmare un contratto d’affitto 4+4, versando in anticipo 12mila euro e mille di spese. Somma che non aveva. I genitori erano convinti di poter restare nella loro casa, già finita all’asta, grazie a un accordo col nuovo proprietario.

Nei giorni precedenti Ricci aveva rinviato più volte l’appuntamento. Poi, nella notte, sempre secondo la Procura, sarebbe scattato il piano. La madre Luisa, strangolata con il cavo del caricabatterie e il padre Giuseppe, aggredito in camera da letto con undici martellate. Un delitto che aveva sconvolto la città, lasciando sgomenti vicini e amici della coppia. Ora la vicenda entra in aula, dove testimoni, periti e consulenti saranno chiamati a ridisegnare passo dopo passo la cornice di un dramma familiare.