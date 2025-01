Udienza per mobbing contro le due dipendenti

Caso Fattorie Marchigiane, azienda controllata Tre Valli. Questa mattina dinanzi al gup del tribunale di Pesaro si terrà l’udienza preliminare per il procedimento a carico di due dipendenti accusati di stalking occupazionale, ossia vessazioni in ambito lavorativo, nei confronti di due sorelle, Sonia e Francesca Gori. Entrambe lavoravano nello stabilimento di Colli al Metauro, oggetto dell’inchiesta penale per frode in commercio e adulterazione del prodotto. "Trappole per topi sopra le caciotte, resi di mozzarelle riutilizzati per il nuovo impasto, interi blocchi di cagliata mal conservati, aperti, che toccavano terra – avevano raccontato le due sorelle in un’intervista rilasciata a maggio scorso al Carlino in cui descrivevano cosa avevano visto e documentato durante il periodo di lavoro in azienda -. Prodotti raschiati dalla muffa, riconfezionati e messi di nuovo in commercio. Abbiamo più volte provato a contattare la sede principale di Jesi sia in maniera informale sia attraverso mail e messaggi ma non ci hanno mai voluto ricevere. A causa di queste nostre segnalazioni ci è stata fatta terra bruciata intorno facendoci capire chiaramente che dovevamo smetterla: all’inizio del 2023 i nostri contratti stagionali non sono stati rinnovati". E così si erano rivolte a un legale, l’avvocato Michele D’Accardi, "che ha cercato, via pec, di mettersi in contatto con l’azienda segnalando sia la condotta vessatoria sia le cattive condizioni igieniche – raccontavano le sorelle nell’intervista rilasciata al Carlino -. Neanche a lui hanno risposto e quindi abbiamo presentato l’esposto. Abbiamo materiale in abbondanza, foto e video fatti con i cellulari e consegnatI agli inquirenti. Risalgono al periodo in cui abbiamo lavorato lì cioè fino a fine 2022".

ant. mar.