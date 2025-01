Udienza rinviata per i dipendenti di Fattorie Marchigiane

Rinviata a settembre, per un difetto di notifica, l’udienza preliminare che si sarebbe dovuta svolgere ieri mattina per il procedimento a carico di due dipendenti di Fattorie Marchigiane, azienda controllata Tre Valli, accusati di mobbing nei confronti di due sorelle, Sonia e Francesca Gori (foto). Entrambe lavoravano nello stabilimento di Colli al Metauro oggetto dell’inchiesta penale per frode in commercio e adulterazione del prodotto. L’accusa, nei confronti dei due imputati, è di stalking occupazionale, ossia vessazioni in ambito lavorativo nei confronti delle due sorelle, assistite dall’avvocato Michele D’Accardi, "colpevoli" di aver segnalato all’azienda quello che non andava. "Trappole per topi sopra le caciotte, resi di mozzarelle riutilizzati per il nuovo impasto, interi blocchi di cagliata mal conservati, aperti, che toccavano terra – avevano raccontato le due sorelle in un’intervista rilasciata a maggio scorso al Carlino -. Prodotti raschiati dalla muffa, riconfezionati e messi di nuovo in commercio". Francesca Gori aveva un contratto "a chiamata" con uno stipendio variabile in base ai giorni lavorati. Aveva denunciato di essere stata demansionata e di essersi vista ridurre gli orari di lavoro per aver denunciato il cattivo stato di alcuni prodotti che lei stessa confezionava. Era stata anche accusata di aver rubato dell’acqua dalle cisterne del Caseificio. Sonia Gori, invece, anche lei lavoratrice a chiamata, nonostante lavorasse lì da oltre 30 anni, a un certo punto era stata assegnata alla pulizia della "fossa" per formaggi, una mansione di cui verrebbero normalmente incaricati i dipendenti senza particolare esperienza. Anche per lei ci sarebbe stata una progressiva modifica degli orari di lavoro fino ad arrivare ad essere esclusa. Il contratto di Sonia, scaduto a fine dicembre 2022, non era stato poi rinnovato a causa di un infortunio alla schiena che le avrebbe, secondo quanto sarebbe stato riferito da uno dei due imputati, "fatto giocare il posto fisso".

ant. mar.