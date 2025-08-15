Ufficiale: ok del ministero alla Link University: "Grandi chance dall’alleanza pubblico-privato"

di Anna Marchetti

C’è l’ok del Ministero al corso magistrale di Medicina e Chirurgia della Link University. L’università privata ha ottenuto l’accreditamento per l’anno accademico 2025-2026. La conferma arriva dal Comune che l’altro ieri ha ricevuto la comunicazione dalla stessa Unilik. "I lavori a palazzo Marcolini – commenta l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Alberto Santorelli – procedono spediti per fornire spazi accoglienti non solo agli studenti ma anche al personale che ci lavorerà. La presenza della Link a Fano ha una doppia valenza: formare medici e creare indotto economico legato alla presenza degli studenti in città".

Assessore, quello della Link è il primo di una serie di investimenti privati su Fano?

"Nessuno tocca le università pubbliche, vogliamo solo aumentare l’offerta e, nel caso della Link, dare un’opportunità in più agli studenti marchigiani. Rispetto al passato l’obiettivo è rendere Fano attrattiva per gli investimenti privati. Le istituzioni pubbliche sono importanti ma a fare la differenza è la collaborazione tra pubblico e privato, con chi vuole fare impresa e ha voglia di investire".

I privati sono stati protagonisti anche con Adriatic Sound Festival...

"Come per la Link, c’è stata una lunga fila di gufi anche per il festival, che invece ci ha proiettato in una dimensione internazionale, valorizzando le nostre caratteristiche di città al centro della costa Adriatica, facilmente raggiungibile e con una struttura aeroportuale che in pochi possono vantare. Sì, siamo diventati attrattivi per il mercato musicale di ogni genere e per quello dei concerti, ci stanno arrivando tante richieste".

Mancano però alberghi nuovi e con standard elevati

"Abbiamo una ricettività extra alberghiera importante tra campeggi, B&B, ville, appartamenti, dimore storiche e agriturismi. Soffriamo sull’alberghiero, ce ne servirebbero 2-3 di un certo livello per evitare di doversi rivolgere altrove. Come amministrazione, però, abbiamo modificato le norme tecniche di attuazione del Prg: una variante di giunta che sarà pubblicata fino al 5 settembre. Quando le norme saranno operative organizzeremo un incontro tra giunta, tavolo economico, imprenditori e investitori per chiarire quello che si potrà fare. Ci apriamo ai privati per aumentare la capacità ricettiva di Fano, con nuovi alberghi o con la ristrutturazione di quelli esistenti".

Ma gli investitori ci sono?

"C’è curiosità e interesse".

Eppure, considerando le presenze, la stagione non brilla.

"Abbiamo fatto un grande sforzo per proporre un calendario ricchissimo di eventi, dai grandi ai più piccoli, tutti con afflussi importanti. La crescita degli arrivi significa che c’è molto ricambio, con un turismo mordi e fuggi che, attratto dalle manifestazioni, sceglie Fano e si ferma per una o due notti. Abbiamo anche riportato il turismo umbro, come ci hanno segnalato, ringraziandoci, alcuni albergatori. Turismo sparito dopo l’apertura della Foligno-Civitanova e che siamo riusciti ad agganciare grazie anche alla promozione fatta sulla carta stampata e sui camion-vela sparsi su tutta l’Umbria".