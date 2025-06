’Umanità e diritto sotto le macerie’. Incontro sulla Palestina

‘Umanità e diritto sotto le macerie di Gaza’. E’ il drammatico tema e il titolo dell’incontro in programma per venerdì sera dalle 21 alla biblioteca comunale ‘Professor Sebastiano Dominici’ di San Michele al Fiume. "Una serata di testimonianze, analisi e riflessioni su quanto sta accadendo in Palestina, principalmente a Gaza", evidenziano gli organizzatori del Gruppo Fuoritempo, in collaborazione con Anpi Valcesano, Mediterranea Saving Humans-Edt Pesaro, La Lupus in Fabula, Parrocchia ‘Regina della Pace’ di San Michele al Fiume e con il patrocinio del Comune di Mondavio.

L’evento vedrà la partecipazione di: Yasmin Dabash, attivista palestinese; di Giulia Torbidoni, giornalista per Gea e Eunews; e di Leandro Foglietta, volontario della Campagna Palestina Solidarietà di ‘Ya Basta Marche’.

"Un’occasione importante – riprendono gli organizzatori - per approfondire, ascoltare e comprendere al di là della cronaca, in un momento in cui è fondamentale tenere alta l’attenzione su ciò che accade a Gaza e in tutta la Palestina". L’iniziativa è aperta al pubblico e si inserisce nel più ampio impegno del territorio per la promozione della pace, della giustizia e della solidarietà internazionale. Per ulteriori informazioni si può scrivere alla mail geuppo@fuoritempo.info e chiamare il numero 3480046027. La partecipazione è gratuita e sono invitati sia i cittadini di Mondavio che dell’intera Valcesano.

s.fr.