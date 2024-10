Un altro ripetitore sui pali del Mancini? Insorge San Lazzaro

La gestione del caso antenne si complica, la protesta si allarga. Dopo Metaurilia, Bellocchi e il Don Gentili, insorgono i cittadini di San Lazzaro. Da ieri sono appesi nei portoni d’ingresso di diversi condomini cartelli nei quali è riportato che "in un’assemblea dei residenti della zona Don Gentili, indetta per protestare contro l’installazione di una antenna 5G (quella nel campo don Bosco, dell’istituto Don Orione), il Comune ha proposto di montarla sui pali dell’illuminazione del Mancini. Come se non ce ne fossero abbastanza e la zona fosse poco abitata". La proposta del Comune di spostare l’antenna di Iliad allo stadio sarebbe stata respinta dalla compagnia telefonica. Tanto che la giunta sta cercando siti pubblici alternativi. A San Lazzaro, comunque, non vogliono sentire parlare di ulteriori antenne visto che le due vecchie torri dell’illuminazione dello stadio ne sono già cariche. In passato l’ex assessore Cristian Fanesi aveva cercato di convincere le compagnie a togliere le antenne ancora posizionate sulle torri non più in uso e che per questo motivo non possono essere smantellate: "Avevo fatto diverse segnalazioni e scritto alla Corte dei Conti ma la legge sembra avvantaggiare le compagnie considerate al pari di operatori del servizio pubblico".

an. mar.