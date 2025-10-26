Un amore al titanio per Maria Elisa e Raffaele

di Sandro FranceschettiDomani taglieranno il raro traguardo delle nozze di titanio Maria Elisa Marconi e Raffaele Mensà. Settant’anni di vita matrimoniale, sempre l’una accanto all’altro, con tanto rispetto reciproco e un amore sconfinato. Il titanio simboleggia la forza, la resistenza e la durata indistruttibile di un legame che ha superato le prove del tempo e le avversità e per loro calza davvero a pennello. Uniti nel lavoro del bambù e in quello dei campi, nei momenti di svago con la passione comune per il ballo e persino tra i fornelli, con lui che aiutava e aiuta la moglie nella preparazione della pasta fatta a mano e della squisita ‘crescia di Pasqua’.

Maria Elisa e Raffaele, lei 89enne originaria di Apecchio e lui di 2 anni più grande, di Acqualagna, si sono conosciuti poco più che adolescenti e non si sono più lasciati, convolando a nozze nel paese della sposa il 27 ottobre 1955 (l’anno, tanto per rendere l’idea di quant’acqua è passata sotto i ponti, in cui l’Italia entrò nell’Onu), per poi trasferirsi nel ’56 a Sorbolongo, frazione di Sant’Ippolito, dove ancora vivono, in buona salute e abbastanza autonomi.

Tra gli ingredienti di una storia tanto longeva, come rimarcato, c’è innanzitutto il rispetto, un sentimento e un atteggiamento fondamentale, che a sentire le notizie di cronaca di questi giorni in molte situazioni sembra purtroppo dimenticato. Accanto a Maria Elisa e a Raffaele si stringeranno per questa bella ricorrenza le figlie Graziella, Patrizia e Gigliola, i nipoti e i pronipoti. Tanti auguri di buon anniversario anche dalla redazione del Resto del Carlino.