Un autogol condanna le ambizioni fanesi. La Castelfrettese esulta per i tre punti

Castelfrettese 1 Alma 0 (4-2-4): Giovagnoli; Mazzarini, Bartolini, Rango (27’ st Rinaldi), Mazzieri, Ortolani (23’ st Novelli), Lazzarini, Rossini (14’ st Brunori), Serrani (40’ st Brunetti), Gabrielli (18’ st Lucchetti), Cerasa. A disp. Graziosi, Zannini, Polenta, Parasecoli. All. Bugari.

ALMA JUVE (4-4-2): Santini; Innocenti (16’ st Scarlatti), Fontana, Saponaro, Giacomelli; Niang (6’ st Moschella), Mattioli, Omiccioli, Sabattini (45’ st Arpaia); Pierpaoli, Sartori (43’ pt Beciani, 45’ st Zaccardo)). A disp. Sodani, Cecchini, Malshi, Frulla. All. Omiccioli.

Arbitro: Caporaletti di Macerata. Rete: 21’ pt Innocenti (aut).

Note: pomeriggio, sereno, terreno buono, spettatori 500 (metà fanesi). Ammoniti: Sartori, Omiccioli, Ortolani, Cerasa, Sabattini, Saponaro, Brunori. Espulso Brunetti al 47’ st. Angoli 2-2, recuperi 3’ + 5.

Un autogol condanna l’Alma alla prima sconfitta dopo appena tre giornate di campionato e manda in paradiso una Castelfrettese che guadagna tre punti che la lanciano in vetta alla classifica.

Nel Fano funziona poco o nulla: il dispositivo tattico iniziale – Sartori affiancato in attacco da Pierpaoli, con Sabattini in veste di cucitore – viene presto rinnegato; una volta in svantaggio i granata non sfruttano colpevolmente la fascia destra dove opera un opaco Niang, Sartori è costretto ad uscire prima dell’intervallo per uno stiramento, il fronte offensivo granata (poi allargato nella ripresa con Moschella) si infrange contro una Castelfrettese che fa densità in difesa, speculando furbescamente sul vantaggio.

Dati simili presupposti non c’è stato molto da scialacquare per il Fano. I padroni di casa risolvono la gara al 21’ con un tiro di Lazzarini in area deviato all’incrocio da Innocenti. I granata hanno due vere occasioni per pareggiare: al 30’ Sartori si libera in area ma il tiro si spegne sul fondo, al 36’ su cross di Giacomelli incornata di Mattioli davanti alla porta ma il portiere Giovagnoli respinge tuffandosi. I locali sono paradossalmente più pericolosi nella ripresa, al 4’ Santini respinge di piede su girata di Serrani e al 32’ un traversone di Bartolini in area non trova nessuno alla deviazione. Finisce col Fano all’attacco e con una sconfitta su cui meditare.

Silvano Clappis