Un bancomat fatto saltare a San Costanzo e un altro incendiato a Piagge

San Costanzo (PU), 29 marzo 2025 – Un bancomat fatto saltare con una doppia carica di esplosivo e un altro dato a fuoco. Notte di delinquenza a cavallo della Valcesano e della Valmetauro tra venerdì e oggi. L’episodio più grave si è verificato a San Costanzo, dove una banda di professionisti del crimine ha fatto saltare il dispositivo di erogazione di banconote della filiale Bcc di Fano, in via Villetta Adriatica. Due botti da paura in rapida sequenza, specie il secondo, che verso le 2 hanno fatto saltare dal letto le persone che abitano nelle vicinanze e che ha sventrato il bancomat procurando anche danni ingenti ai locali dell’istituto di credito, che sicuramente rimarrà chiuso per ristrutturazione diversi giorni. I malviventi, due più un complice, sono fuggiti col bottino, di circa 40mila euro, a bordo di un’auto che alcuni cittadini affacciatisi dalle finestre hanno individuato in una Fiat Cinquecento L. A Piagge di Terre Roveresche, sempre durante la notte scorsa, qualcuno ha dato fuoco al tastierino numerico del bancomat del Credit Agricole senza però accedere alle banconote del dispositivo. Un’azione sicuramente slegata da quella dei professionisti che hanno agito a San Costanzo e forse riconducibile a un soggetto con la volontà di danneggiare la banca. Sul primo episodio indagano il Nucleo Operativo dei Carabinieri di Fano e i militari della stazione di San Costanzo, mentre sul secondo sono al lavoro i carabinieri di Terre Roveresche.