Un contagio anche a Mondavio. Poi il contrordine: "È negativa"

"Caso di Dengue", partono i provvedimenti urgenti di disinfestazione, eseguiti già durante la notte tra giovedì e venerdì e che sarebbero dovuti proseguire la notte scorsa e la prossima, ma alle 14 di ieri è arrivato il contrordine: "Il paziente è negativo", si sospenda il trattamento. È accaduto a Mondavio, dove il sindaco Mirco Zenobi nella serata di giovedì ha reso noto attraverso i canali del Comune che il Dipartimento di prevenzione dell’Ast gli aveva comunicato un caso di Dengue e che la notte stessa sarebbe iniziato un ‘trattamento di disinfestazione adulticida’ nel centro storico. Intervento eseguito regolarmente tra giovedì e venerdì, partendo dal monumento ai Caduti di viale Gramsci e proseguendo in viale Della Vittoria, in via Circonvallazione e in tutte le vie interne del centro storico.

Ieri, nel primo pomeriggio, è arrivata la nuova comunicazione dell’Ast, nella quale era scritto che il Servizio Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda sanitaria aveva accertato la negatività del paziente, per cui si richiedeva di sospendere la disinfestazione. Cosa che il sindaco ha prontamente fatto, rendendo nota ai propri cittadini la revoca dell’ordinanza sul trattamento anti zanzare e postando anche la missiva ricevuta dall’Ast. Il sospetto caso in questione era stato riscontrato in una paziente ospitata nella Rsa, che ha la propria sede nel centralissimo corso Roma. Il fatto che la donna, alla fine, sia risultata negativa alla Dengue è certamente una buona notizia, così come il fatto che le attività di prevenzione scattino anche nei casi di ‘possibile’ contagio.

Sandro Franceschetti