Un Fano inarrestabile domina senza problemi

CALCIO (4-3-3): Sodani; Guei (22’ st Spuri), Nodari, D’Anzi (22’ st Riggioni), Incerti; Mea (24’ st Niang), Omiccioli, Bianchi; Giovanelli (33’ st Apezteguia), Gueye (22’ st Ricci), Sabattini. A disp. Giulini, Orazi, Casoli, Patrignani. All. Spendolini.

NUOVA BEDOSTI (4-4-1-1): Baldoni; Gili (42’ st Cappelli), Principi, Tagliabracci, Cavaliere (24’ st Karafilaj C.); Caruso (Karafilaj K.), Poyser, Gattoni (6’ st Agron Gonzalez), Rodriguez, Mazzanti, Rupalti. A disp. Domenicucci, Fraghì, Ghiandoni. All. Ghiandoni.

Arbitro: Capuccini di Pesaro.

Reti: 36’ pt Gueye, 37’ pt Bianchi, 9’ st, 13’ st e 17’ st Giovanelli, 21’ st Omiccioli, 24’ Sabattini, 32’ st Ricci (rig), 36’ st Spuri, 43’ st Karafilaj. Note: pomeriggio rigido, terreno buono, spettatori 300. Ammoniti: Baldoni, Karafilaj K., Incerti Angoli 8-0.

Il Fano Calcio legittima nella ripresa la propria superiorità tecnica e fisica, dopo aver sistemato il risultato nel finale primo tempo con un micidiale uno-due che ha aperto crepe nella resistenza della Nuova Bedosti. Mister Spendolini deve rinunciare a Palazzi e porta Niang in panchina, e così i granata partono con uno schieramento a tre punte in cui saranno proprio i giovani Sabattini e Giovanelli a recitare la parte dei protagonisti. Nonostante si giochi sempre nella metà campo degli ospiti, solo dopo la mezzora (36’) il Fano spezza l’equilibrio con Gueye che con un piattone corregge il traversone di Sabattini. Non passano sessanta secondi che di nuovo Sabattini si invola sulla sinistra e crossa a centro area dove Bianchi in girata gonfia la rete. Nodari di testa potrebbe fare il tris prima dell’intervallo, ma Baldoni è bravo ad opporsi. Un po’ meno invece ad inizio di ripresa quando al 9’ il portiere della Bedosti si lascia superare da un non certo irresistibile tiro di Giovanelli ben servito da Omiccioli.

Lo stesso attaccante raddoppia al 13’ raccogliendo una corta respinta e colleziona la sua personale tripletta al 17’ con un diagonale chirurgico. Al 21’ è la volta di Omiccioli che si è cercato il gol facendo in pratica tutto da solo, mentre al 24’ il 7-0 arriva su una bella azione Giovanelli, Ricci, Sabattini chiusa proprio dal rasoterra di quest’ultimo. L’ultimo acquisto granata, Ricci si fa notare trasformando impeccabilmente il rigore al 32’ concesso per un atterramento di Sabattini, mentre Spuri sigla il 9-0 sotto la traversa e la Nuova Bedosti il gol della bandiera. Silvano Clappis