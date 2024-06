Un giorno di relax in coppia. Ma l’altro è un cucciolo

Quando la salute di corpo, mente e spirito dell’uomo fa ‘bene’ anche agli animali. Oggi a Monte Porzio, nella centrale via Marconi si terrà l’originale l’iniziativa ‘Olistic-day for Pet lovers’, una giornata di beneficienza a favore dei quadrupedi in difficoltà. Organizzata dall’associazione ‘I randagi nel cuore’ in collaborazione con la Pro Loco di Monte Porzio, l’associazione ‘XYZ le nuove coordinate della psicologia e il circolo birraio ‘Oltremondo’ con il patrocinio del Comune di Monte Porzio, la manifestazione prevede un ricco programma che decollerà alle 9,30 e andrà avanti sino all’ora dell’aperitivo serale.

Prime proposte, al mattino, lo ‘Yoga al risveglio’ con Cristina Tinti (339.11500342) e i ‘Consigli pratici e utili per la convivenza con il proprio cane’ forniti dall’educatore cinofilo Riccardo Castellani (329.0598259). Sempre il mattino sarà possibile usufruire di sedute di massaggio olistico, riflessologia facciale, Shiatsu e massaggio thailandese e del massaggio tradizionale cinese Tui Na. Dalle 16 riflessologia plantare, riflessologia facciale massaggio olistico, evocazione cutanea con fiori di Bach. Dalle 17 l’incontro ‘Consligli pratici per la passeggiata con il proprio cane’, sempre a cura di Castellani; stesso orario per la ‘Danza del cuore’ con Paola Crescini e alle 17,30 ‘Bagno sonoro con campane di cristallo’ con Lucia Olivieri.

I massaggi sono ad un’offerta minima di 12 euro, mentre tutte le altre attività sono gratuite. Per prenotazione si può chiamare il 3280445421. Dalle 18,30 ci sarà l’aperitivo di beneficienza (a 15 euro) servito da ‘Oltremondo’ e allietato dall’organetto della cantastorie popolare Silvia Spuri Fornarini (prenotazione ai numeri 333.5229596 e 333.2528747. Il ricavato andrà alle attività a favore degli animali senza padrone portate avanti dall’associazione ‘I randagi nel cuore’, che quotidianamente si prende cura di oltre 100 gatti randagi che in questo periodo sono ancora di più per via delle nuove cucciolate, alcune anche senza le mamme.

s.fr.