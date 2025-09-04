Un malore e il camion travolge il carrello elevatore

Un malore improvviso, poi il camion che finisce nella corsia opposta e travolge un carrello elevatore posizionato di fianco a un’abitazione in via Pisacane, poco distante dalla stazione, subito dopo la rotatoria con via Veneto. È quanto accaduto ieri intorno alle 13,30. L’autotrasportatore, un fanese di 68 anni, ora è in coma, ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Torrette di Ancona dove è stato trasportato con l’eliambulanza.

Secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso conoscenza all’improvviso, a causa di un malore, mentre percorreva via Pisacane con direzione nord. Il 68enne era solo a bordo e ha terminato il transito contro gli edifici di via Pisacane poco dopo la rotatoria. Il suo camion ha invaso la corsia opposta, centrando in pieno il carrello elevatore con un operaio, fanese di 45 anni, impegnato nella manutenzione di un edificio. In quel momento non vi erano pedoni presenti nella traiettoria, e i veicoli che stavano circolando non sono stati colpiti. L’impatto è stato violento. Il mezzo, ormai fuori controllo, ha sfiorato marciapiedi, negozi e auto in sosta, prima di schiantarsi contro la facciata della casa. Una scena che ha attirato decine di persone e reso necessario un imponente intervento di soccorso. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Pesaro Urbino, che hanno estratto l’autista dall’abitacolo e hanno collaborato con il personale del 118 per le manovre di rianimazione.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime: è stato trasportato d’urgenza al nosocomio anconetano in codice rosso, dove si trova ricoverato in coma. L’operaio che si trovava sul carrello è rimasto ferito e trasportato al pronto soccorso di Fano. L’episodio avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia ben più grave, visto il rischio corso da chi si trovava a pochi metri dal percorso del camion. La Polizia locale di Fano, incaricata dei rilievi, sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. L’area è stata messa in sicurezza e la circolazione lungo la Statale ha subito ripercussioni, con disagi al traffico cittadino. Sul posto anche i carabinieri. Un episodio che ha scosso l’intera zona, avvenuto in pieno giorno e in un punto particolarmente frequentato della città.