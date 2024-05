Un mare di creatività. "Così riproduco le navi"

C’è il collezionismo, quando cioè si compra un oggetto bell’e fatto, e c’è il modellismo quando invece si costruisce con pazienza l’oggetto desiderato. È quest’ultimo il caso di Germano Boga, 81 anni, Maresciallo maggiore mare in pensione, pesarese di nascita ma ormai fanese a tutti gli effetti, che una volta smessa la divisa della Guardia di Finanza si è dedicato anima e corpo alla sua passione: le navi.

Perché il mare ormai da tre generazioni ha sempre affascinato la famiglia Boga. "Io ho fatto 28 anni di navigazione, girando un po’ tutti i porti italiani, guadagnandomi alla fine la medaglia d’oro di lungo comando, ma anche mio padre e mio nonno sono andati in mare per anni". Logico quindi che si mettesse a costruire i modellini di navi storiche, le più celebri che hanno solcato gli oceani. "La prima nave che ho realizzato è stato il Bounty, il vascello inglese famoso per l’ammutinamento dei suoi marinai. Mi ci sono voluti circa quattro anni dal 1995 al ‘99". Il perché è presto svelato. "Ogni modello è una riproduzione fedele dell’originale – spiega Germano Boga – solo che è in scala ridotta. Ci vuole perciò tanto tempo per assemblarsi. Per la seconda nave che ho fatto, l’Amerigo Vespucci, ci ho impiegato cinque anni, perché i pezzi, alcuni minuscoli, sono quasi un migliaio. Non dico che bisogna essere un ingegnere, ma di sicuro un buon calafato". Non tutto è così semplice, infatti, perché non basta seguire le indicazioni fornite dai disegni. "Bisogna avere molta manualità in quanto certe operazioni sono delicate, come ad esempio la curvatura del legno, prima del fasciame interno e poi del mogano o del noce all’esterno che vanno perfettamente incollati insieme per dare forma alla prua e poi cugnare per arrivare fino alla chiglia. Un’operazione che richiede tempo e pazienza". Adesso Boga è alle prese con la sua terza opera, il Victory, altro vascello inglese del Settecento, iniziato nel 2020 e non ancora ultimato.

"Qui una delle difficoltà maggiori è rappresentata dal fatto di dover fare sui fianchi della nave dei quadrati per far uscire i cannoni, invece degli oblò tondi. Sono ben 104, suddivisi in tre piani, per cui bisogna calcolare tutte le distanze". Modellini che sono lunghi circa un metro, alti più di 50 centimetri e larghi 20 e che costano: si va dai 200 ai circa 1.000 euro a scatola. Insomma, un hobby che deve piacere.

Silvano Clappis