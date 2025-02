Un milione nel 2020. Ieri altri trentamila

Colpo da quasi 30mila euro al SuperEnalotto al bar-tabaccheria ‘Marco Vitali’ di Marotta, lungo la Statale 16. Un avventore del locale, al momento non identificato, nel concorso di martedì sera ha centrato un bel ‘5’, che gli è valso esattamente 29.746,98 euro. Non una cifra che cambia la vita, ma che certamente aiuta a vivere meglio, soprattutto se chi se la intasca non ha un reddito da paperone.

"Non sappiamo chi sia il fortunato – raccontano il titolare Marco Vitali e la sua collaboratrice Giorgia -, perché ancora nessuno si è fatto vivo e poi qui da noi, trovandoci sull’Adriatica, si fermano anche persone di passaggio. Quello che possiamo dire è che la giocata è stata fatta intorno alle 18 di martedì e che sicuramente si è trattato di una puntata semplice, non sistemistica, perché c’è solo questo ‘5’, senza altre vincite multiple. Con tutta probabilità il tipo, o la tipa, ha puntato non più di 3, 4 euro". I due gestori aggiungono: "Da parte nostra speriamo che sia qualcuno del posto e, meglio ancora, se si tratta di una persona che ha bisogno, magari un disoccupato, uno in pensione, oppure un giovane studente".

Per questo ricevitoria si tratta di un piccolo ritorno alla gloria dopo il botto del novembre 2020, quando con una giocata di 4 euro un cliente si intascò la bellezza di 1milione, realizzando una cinquina al ‘MillionDay’, il gioco della Lottomatica che prevede un’estrazione al giorno, ogni pomeriggio alle 19, attribuendo una vincita a sei zeri a chi indovina tutti i 5 numeri estratti sui 55 totali. Anche quella volta intorno al vincitore ci fu un certo mistero, ma poi si seppe che si trattava di un uomo del posto, anche moto conosciuto per via dell’attività che ha svolto per molti anni.

Sandro Franceschetti